Ані Лорак вирішила підігріти інтерес до своєї нещодавно випущеної пісні, але знову натрапила на критику від українців.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак (Кароліна Куєк) – відома російська співачка з України, яка після анексії Криму вирішила зайнятися кар'єрою в Росії. А після 24 лютого 2022 року зірка практично не висловлювалася про війну, а коли говорила, намагалася максимально нейтрально писати про те, що відбувається. При цьому Лорак не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Кароліна вирішила підігріти інтерес до своєї пісні "Лабіринти", яку нещодавно випустила.

"Лабіринт" - одна з моїх улюблених пісень. Недарма вона відкриває альбом, будучи першим номером у трек-листі", - написала Лорак.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Краще б ти так в Україні співала";

"А країна, яку вона підтримує, розриває українців, у прямому розумінні цього слова своїми ракетами та бомбами!!! Гадко";

"А українською краще було б. Заспівайте рідною мовою і ви побачите наскільки кращою і яскравішою була б ця пісня";

"А її мати під бомбами і виттям сирен зараз у Києві...";

"Гарний артист, але шкода, що вона так вчинила з Україною. Начхати, у нас мільйон талановитих людей у ​​нашій прекрасній країні!!!! А їй поганого бажати не будемо, боженька їй суддя".

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