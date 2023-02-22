Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф". Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала рецепт соусу тартар до страв з картоплі.
"Все! Повертаюся. Обіцяв швидкий соус до картоплі – тримайте.
"Швидкий соус Тартар", - написав Ярославський.
Зберігати в скляній банці під кришкою 7 днів при температурі 4 градуси.
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Ідеальний на смак соус стає через пару годин – кислуватий, хрусткий, що переливається у роті ароматами та смаками всіх вхідних продуктів, особливо класний смак естрагону”, – підсумував Володимир у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ох ці вуса! Не знаю тепер що краще – рецепт чи вуса.
А якщо серйозно, рецепт класний, але я такий соус зберігала б 24 години в холодильнику максимум";
"Схоже, схуднення відкладається на невизначений термін, тому що через цей соус доведеться повертати до раціону картоплю";
"Мммм, смакота, пішла пекти хліб на заквасці, думаю з ним також буде смачно, а якщо ще покласти зверху буженину, мммммм".
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