Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судей "Мастер Шеф". Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал рецепт соуса тартар к блюдам из картофеля.
"Все! Возвращаюсь. Обещал быстрый соус к картофелю - держите.
Быстрый соус Тартар", - написал Ярославский.
"Хранить в стеклянной банке под крышкой 7 дней при температуре 4 градуса.
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Идеальный на вкус соус становится через пару часов - кисловатый, хрустящий, переливающийся во рту ароматами и вкусами всех входящих продуктов, особенно классный вкус эстрагона", - подытожил Владимир в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ох эти усы! Не знаю теперь что лучше – рецепт или усы.
А если серьезно, рецепт классный, но я бы такой соус хранила 24 часа в холодильнике максимум";
"Похоже, похудение откладывается на неопределенный срок, потому что через этот соус придется возвращать в рацион картофель";
"Мммм, вкусняшка, пошла печь хлеб на закваске,думаю с ним также будет вкусно, а если еще положить сверху буженину, мммммм".
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