Українська співачка Оля Полякова зазначила, що зустріч із пораненими військовими була дуже теплою та емоційною.

Українська співачка Оля Полякова з морпіхом Михайлом Діановим завітала до Національного реабілітаційного центру, для якого збирала кошти на протезування українських військових. Зворушливими кадрами знаменитість поділилася на особистій сторінці в соцмережі Інстаграм.

Виконавиця та військовий приїхали до медустанови, щоб підтримати пацієнтів, які проходять реабілітацію та протезування у центрі "Незламні".

Оля Полякова зазначила, що зустріч із пораненими військовими була дуже теплою та емоційною. Зокрема, артистці боляче дивитись, що із захисниками зробила війна. Водночас, виконавиця зазначила, що військові, незважаючи на серйозні поранення, не падають духом.

"Це особливі емоції, коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої подяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть якщо вони втратили кінцівку, все одно у них усередині є стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати", - наголосила артистка Оля Полякова.

Кадри зворушили та викликали сльози у користувачів мережі, про що вони писали у коментарях під фото.

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