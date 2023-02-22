Украинская певица Оля Полякова отметила, что встреча с ранеными военными была очень теплой и эмоциональной.

Украинская певица Оля Полякова с морпехом Михаилом Диановым посетила Национальный реабилитационный центр, для которого собирала средства на протезирование украинских военных. Трогательными кадрами знаменитость поделилась на личной странице в соцсети Инстаграм.

Исполнительница и военный приехали в медучреждение, чтобы поддержать пациентов, которые проходят реабилитацию и протезирование в центре "Незламні".

Оля Полякова отметила, что встреча с ранеными военными была очень теплой и эмоциональной. В частности, артистке больно смотреть, что с защитниками сделала война. В то же время исполнительница отметила, что военные, несмотря на серьезные ранения, не падают духом.

"Это особые эмоции, когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселые, вдохновленные. Даже если они потеряли конечность, но у них внутри все еще есть стержень. Это сильные люди. Главное сейчас их протезировать и реабилитировать", — подчеркнула артистка Оля Полякова.

Кадры растрогали и вызвали слезы у пользователей сети, о чем они писали в комментариях под фото.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

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