Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф", який родом із Колумбії. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Хіменес-Браво вирішив показати, як зайшов до салону краси.
"Рятуйте, як я тут опинився?", - написав Ектор під кадрами, де позував із серветкою та паличками в носі.
"Добре-добре, знав, куди йшов", - написав зірка на наступний сторіс, де вже показав, як його стрижуть.
"Як вам результат?", - просив Ектор та продемонстрував роботу майстра.
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А до цього Хіменес-Браво розповів про трагедію у Броварах, де загинуло керівництво МВС та діти з дитсадка.
"Сьогоднішній ранок почався з сумної звістки…
У Броварах вертоліт ДСНС упав і розбився на території одного з місцевих дитячих садків.
Станом на даний момент 14 людей загинули, 25 поранені, з яких 11 — діти.
На борту вертольота перебував Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович та ще 6 членів екіпажу. Усі вони загинули", - написав Ектор.
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