20 февраля в День памяти Небесной Сотни украинцы скорбят о погибших героях. Звезды тоже не остались в стороне. Например, незменный телеведущий "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво вспомнил о памятной дате на личной странице в Инстаграм и высказал несколько слов про этот трагический день.

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво собственными глазами видел, как разворачивались события на Майдане Незалежности 2014 года. Эктор, как и все украинцы, не сможет забыть переломный момент нашей истории и призывает не забывать о том, ради чего идет наша борьба сегодня.

"Майдан — то, что не имеем права забывать. Помню, как тогда приезжал на Майдан, как видел дорогу без брусчатки, разрушенные здания и кровь под ногами. Видел, как боролись за свои права украинцы, как укреплял их дух, как ни угасал праведный гнев. Вспомните те события. Почтите память погибших. Вспомните, ради чего воюем. Победа за нами — звучит как молитва, но мы знаем, что это обещание. Так будет", — написал Эктор Хименес-Браво.

В комментариях пользователи сети присоединились к словам знаменитого повара и почтили память погибших, напомнив всем, что герои не умирают.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

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