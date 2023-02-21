Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф", который родом из Колумбии. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво решил показать, как зашел в салон красоты.
"Спасите, как я тут оказался?", - написал Эктор под кадрами, где позировал с салфеткой и палочками в носу.
"Хорошо-хорошо, знал, куда шел", - написал звезда на следующем сторис, где уже показал, как его стригут.
"Как вам результат?", - просил Эктор и продемонстрировал работу мастера.
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А до этого Хименес-Браво рассказал о трагедии в Броварах, где погибло руководство МВД и дети из детсада.
"Сегодняшнее утро началось с печального известия…
В Броварах вертолет ГСЧС упал и разбился на территории одного из местных детских садов.
По состоянию на данный момент, 14 человек погибли, 25 ранены, из которых 11 — дети.
На борту вертолета находился Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович и еще 6 членов экипажа. Все они погибли", - написал Эктор.
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