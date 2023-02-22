Євген Клопотенко зазначив, що можна приготувати смачний оригінальний гарнір, який підходить практично до всіх страв з риби, м'яса чи свійської птиці.

Моркву можна їсти у свіжому вигляді, запікати для гарніру, додавати терту в салати та торти – це один із наших улюблених овочів. Багата антиоксидантами морква надає страві природної насолоди, яскравого кольору і приголомшливого аромату.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився простим рецептом страви із трьох інгридієнтів, де основним компонентом виступає морква.

Євген Клопотенко зазначив, що можна приготувати смачний оригінальний гарнір із моркви, який підходить практично до всіх страв з риби, м'яса чи свійської птиці. Незвичний, оригінальний, а головне корисний гарнір за цим рецептом можна зробити всього за 15 хвилин.

Для смачного та простого гарніру вам знадобиться:

морква - 2-3 штуки

розмарин

сік - 1 мандарин

сіль та перець за смаком

олія 1-2 ст. ложки

Спосіб приготування:

1.Підготовлену моркву порізати на шматочки потрібної вам форми та розміру. Будуть це смужки чи кружечки – вибір за вами. Головне, щоб усі шматочки були приблизно однакового розміру для забезпечення одночасного запікання.

2. Моркву скласти в глибоку миску, додати олію, розмарин, сіль, перець і сік мандарину. Шматочки моркви добре перемішати.

3. Моркву розкласти на підготовленому деку. Відправити деко з морквою в розігріту до 180° C духовку і випікати 30 хвилин. За час випікання необхідно кілька разів перемішати моркву, щоб шматочки випікалися з різних боків.

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