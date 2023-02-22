Евгений Клопотенко отметил, что можно приготовить вкусный оригинальный гарнир, который подходит практически ко всем блюдам из рыбы, мяса или домашней птицы.

Морковь можно есть в свежем виде, запекать для гарнира, добавлять тертую в салаты и торты — это один из наших любимых овощей. Богатая антиоксидантами морковь придает блюду естественную сладость, яркий цвет и потрясающий аромат.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился простым рецептом блюда из трех ингридиентов, где основным компонентом выступает морковь.

Евгений Клопотенко отметил, что можно приготовить вкусный оригинальный гарнир из моркови, который подходит практически ко всем блюдам из рыбы, мяса или домашней птицы. Непривычный, оригинальный, а главное — полезный гарнир по этому рецепту можно сделать всего за 15 минут.

Для вкусного и простого гарнира вам понадобится:

морква - 2-3 штуки

розмарин

сок - 1 мандарина

соль и перец по вкусу

растительное масло 1-2 ст. ложки

Способ приготовление:

1.Подготовленную морковь порезать на кусочки нужной вам формы и размера. Будут это полоски или кружочки – выбор за вами. Главное, чтобы все кусочки были примерно одинакового размера для обеспечения одновременного запекания.

2. Морковь сложить в глубокую миску, добавить растительное масло, розмарин, соль, перец и сок мандарина. Кусочки моркови хорошо перемешать.

3. Морковь разложить на подготовленном противне. Оправить противень с морковью в разогретую до 180 °C духовку и выпекать 30 минут. За время выпекания необходимо несколько раз перемешать морковь, чтобы кусочки выпекались с разных сторон.

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