Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який з 20 років будує свою кар'єру і став зіркою актора "Кріпосна". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому Тарас нарвався на критику від українців через свою позицію щодо повісток. Не забуває Цимбалюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Тарас поділився фотографією, де позував у роздягальні спортзалу. Зірка вирішила показати, яких результатів досягла завдяки своїм тренуванням.
"Ранок", - написав Тарас.
Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи актрису Ольгу Сумську, та написали коментарі:
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"Добрий ранок";
"Який спокусливий красень";
"Працьовитий";
"Красивий чоловік";
"Добрий ранок;
"У досконалості немає межі... Успішного дня!".
А раніше Тарас розповів своє ставлення до українізації, поділившись у своєму блозі.
"Мовне питання. Українізація.
Говорячи «мовою», ми схожі на росіян, але
російськомовному населенню України треба подавати вірний приклад, а не тикати грубо носом", - написав Цимбалюк.
Нагадаємо, зірка "Фортечної" Цимбалюк жорстко висловився з приводу мовного питання та українізації.
А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Фортечної" без халата приголомшив видом на сцені.
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