Тарас Цимбалюк із серіалу "Кріпосна" показав, яких досяг результатів на тренуванні, поділившись результатом у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який з 20 років будує свою кар'єру і став зіркою актора "Кріпосна". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому Тарас нарвався на критику від українців через свою позицію щодо повісток. Не забуває Цимбалюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Тарас поділився фотографією, де позував у роздягальні спортзалу. Зірка вирішила показати, яких результатів досягла завдяки своїм тренуванням.

"Ранок", - написав Тарас.

Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи актрису Ольгу Сумську, та написали коментарі:

"Добрий ранок";

"Який спокусливий красень";

"Працьовитий";

"Красивий чоловік";

"Добрий ранок;

"У досконалості немає межі... Успішного дня!".

А раніше Тарас розповів своє ставлення до українізації, поділившись у своєму блозі.

"Мовне питання. Українізація.

Говорячи «мовою», ми схожі на росіян, але

російськомовному населенню України треба подавати вірний приклад, а не тикати грубо носом", - написав Цимбалюк.

Нагадаємо, зірка "Фортечної" Цимбалюк жорстко висловився з приводу мовного питання та українізації.

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