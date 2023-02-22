Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который с 20 лет строит свою карьеру и стал звездой актера "Крепостная". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом Тарас нарвался на критику от украинцев из-за своей позиции по повесткам. Не забывает Цымбалюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Тарас поделился фотографией, где позировал в раздевалке спортзала. Звезда решил показать, каких результатов достиг благодаря своим тренировкам.
"Утро", - написал Тарас.
Фанаты поставили более тысячи лайков, включая актрису Ольгу Сумскую, и написали комментарии:
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"Хорошее утро";
"Какой соблазнительный красавчик";
"Трудолюбивый";
"Красивый мужчина";
"Доброе утро;
"У совершенства нет предела... Успешного дня!".
А до этого Тарас рассказал свое отношение к украинизации, поделившись в своем блоге.
"Языковой вопрос. Украинизация.
Говоря «языком» мы похожи на русских, но
русскоязычному населению Украины нужно подавать верный пример, а не тыкать грубо носом", - написал Цымбалюк.
Напомним, звезда "Крепостной" Цымбалюк жестко высказался по поводу языкового вопроса и украинизации
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