Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который с 20 лет строит свою карьеру и стал звездой актера "Крепостная". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом Тарас нарвался на критику от украинцев из-за своей позиции по повесткам. Не забывает Цымбалюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Тарас поделился фотографией, где позировал в раздевалке спортзала. Звезда решил показать, каких результатов достиг благодаря своим тренировкам.

"Утро", - написал Тарас.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая актрису Ольгу Сумскую, и написали комментарии:

Популярные статьи сейчас

Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"

"Оставайтесь в укрытиях!": началась новая ракетная атака, гремят взрывы

"Господи, чем она думает": жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев

"Чемодан и вокзал, как говорится": сеть разочаровала звезда "Дизель шоу", которая начала работать на россиян

"Мама держала дочь за руку до последнего": ушла из жизни юная спортсменка из Днепропетровщины, подробности
Показать еще

"Хорошее утро";

"Какой соблазнительный красавчик";

"Трудолюбивый";

"Красивый мужчина";

"Доброе утро;

"У совершенства нет предела... Успешного дня!".

А до этого Тарас рассказал свое отношение к украинизации, поделившись в своем блоге.

"Языковой вопрос. Украинизация.

Говоря «языком» мы похожи на русских, но

русскоязычному населению Украины нужно подавать верный пример, а не тыкать грубо носом", - написал Цымбалюк.

Напомним, звезда "Крепостной" Цымбалюк жестко высказался по поводу языкового вопроса и украинизации

А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" без халата огорошил видом на сцене

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" после шквала критики заинтриговал планами