Тарас Цымбалюк из сериала "Крепостная" показал, каких достиг результатов на тренировке, поделившись результатом в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который с 20 лет строит свою карьеру и стал звездой актера "Крепостная". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом Тарас нарвался на критику от украинцев из-за своей позиции по повесткам. Не забывает Цымбалюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Тарас поделился фотографией, где позировал в раздевалке спортзала. Звезда решил показать, каких результатов достиг благодаря своим тренировкам.

"Утро", - написал Тарас.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая актрису Ольгу Сумскую, и написали комментарии:

"Хорошее утро";

"Какой соблазнительный красавчик";

"Трудолюбивый";

"Красивый мужчина";

"Доброе утро;

"У совершенства нет предела... Успешного дня!".

А до этого Тарас рассказал свое отношение к украинизации, поделившись в своем блоге.

"Языковой вопрос. Украинизация.

Говоря «языком» мы похожи на русских, но

русскоязычному населению Украины нужно подавать верный пример, а не тыкать грубо носом", - написал Цымбалюк.

Напомним, звезда "Крепостной" Цымбалюк жестко высказался по поводу языкового вопроса и украинизации

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