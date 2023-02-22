Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Також знаменитість товаришує з артистом Максом Барським, який будував кар'єру в росії, але повернувся до України та пішов у військкомат після 24 лютого минулого року. Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться як творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Мишко вирішила показати, як приїхала назад до Німеччини з України. Зірка туди вирушила ще на початку повномасштабного вторгнення, але нещодавно приїжджала до Києва, щоби презентувати нову пісню українською мовою. Але вже повернулася та показала нові фото із сином.

"Разом", - написала Мишко у публікації.

Фанати, включаючи ведучу "Орла та Решки" Мішель Андраде, а також кліпмейкера Алана Бадоєва, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Так схожий на брата твого";

"Які сонечка усміхнені. Обіймаю";

"Який красень. Я почекаю колись від виросте";

"мамин син! Красиві такі)";

"Нехай ваші посмішки ніколи не зникають із вашого обличчя";

"Мамка вогонь";

"На вас схожий";

"хіба що з синім носом".

Варто зазначити, що Романова, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, подружка Барських Романова вразила прем'єрою пісні українською.

А ще Politeka повідомляла, що подружка Макса Барських Романова зізналася, як виправила казус на сцені.

Також Politeka писала, що подружка Макса Барських Романова засвітилася в обіймах загадкового красеня