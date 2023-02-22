Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Також знаменитість товаришує з артистом Максом Барським, який будував кар'єру в росії, але повернувся до України та пішов у військкомат після 24 лютого минулого року. Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться як творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Мишко вирішила показати, як приїхала назад до Німеччини з України. Зірка туди вирушила ще на початку повномасштабного вторгнення, але нещодавно приїжджала до Києва, щоби презентувати нову пісню українською мовою. Але вже повернулася та показала нові фото із сином.
"Разом", - написала Мишко у публікації.
Фанати, включаючи ведучу "Орла та Решки" Мішель Андраде, а також кліпмейкера Алана Бадоєва, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Так схожий на брата твого";
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"Які сонечка усміхнені. Обіймаю";
"Який красень. Я почекаю колись від виросте";
"мамин син! Красиві такі)";
"Нехай ваші посмішки ніколи не зникають із вашого обличчя";
"Мамка вогонь";
"На вас схожий";
"хіба що з синім носом".
Варто зазначити, що Романова, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
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