Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Романова также дружит с музыкантом Максом Барских, который вернулся в Украину и пошел в военкомат после полномасштабного вторжения. А певица в это время покинула страну и отправилась с ребенком в Германию, где была продолжительное время.
А недавно артистка вернулась в Украину и презентовала свою новую украиноязычную песню "Зима". Звезда подогрела интерес к композиции, поделившись новым видео в своем блоге.
"Я не разлюбила,
Хоть ты где-то далеко,
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Все напоминает дом
И я хочу к тебе
Я не разлюбила
Да уже второй год как сама
Это точно самая длинная в мире", - написала Романова.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Алана Бадоева и Макса Барских, а также написали комментарии:
"Поздравляю с премьерой";
"Так красиво на украинском, звучат ваши песни";"Хорошо, чувственно.... Это точно, самая длинная в мире зима(((((((";
"Песня в самое сердце, чувственно. И ты очень красивая".
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