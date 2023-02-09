Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Романова также дружит с музыкантом Максом Барских, который вернулся в Украину и пошел в военкомат после полномасштабного вторжения. А певица в это время покинула страну и отправилась с ребенком в Германию, где была продолжительное время.

А недавно артистка вернулась в Украину и презентовала свою новую украиноязычную песню "Зима". Звезда подогрела интерес к композиции, поделившись новым видео в своем блоге.

"Я не разлюбила,

Хоть ты где-то далеко,

Все напоминает дом

И я хочу к тебе

Я не разлюбила

Да уже второй год как сама

Это точно самая длинная в мире", - написала Романова.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Алана Бадоева и Макса Барских, а также написали комментарии:

"Поздравляю с премьерой";

"Так красиво на украинском, звучат ваши песни";"Хорошо, чувственно.... Это точно, самая длинная в мире зима(((((((";

"Песня в самое сердце, чувственно. И ты очень красивая".

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