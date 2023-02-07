Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда также дружит с артистом Максом Барских, который после начала полномасштабной войны вернулся в Украину из России и выступил с антивоенной позицией, а после этого пошел в военкомат. Романова же с начала полномасштабной уехала в Германию вместе с ребенком, убегая от ужасов войны.
А сейчас певица вернулась обратно в Украину и решила пойти на радио, где решила ответить на каверзные вопросы. Видео с вопросами Романова опубликовала в своем блоге. Среди каверзных вопросов был прозвучал и тот, в котором спрашивалось, как Романова выходит из кавернозной ситуации на сцене.
"Поправляла незаметно нижнее белье на сцене?", - спросила телеведущая.
"Конечно", - ответила звезда лаконично на вопрос, что было важной составляющей данной игры.
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