Певица Миша Романова, которая является подругой Макса Барских, рассказала, как исправила казус на сцене.

Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда также дружит с артистом Максом Барских, который после начала полномасштабной войны вернулся в Украину из России и выступил с антивоенной позицией, а после этого пошел в военкомат. Романова же с начала полномасштабной уехала в Германию вместе с ребенком, убегая от ужасов войны.

А сейчас певица вернулась обратно в Украину и решила пойти на радио, где решила ответить на каверзные вопросы. Видео с вопросами Романова опубликовала в своем блоге. Среди каверзных вопросов был прозвучал и тот, в котором спрашивалось, как Романова выходит из кавернозной ситуации на сцене.

"Поправляла незаметно нижнее белье на сцене?", - спросила телеведущая.

"Конечно", - ответила звезда лаконично на вопрос, что было важной составляющей данной игры.

А до этого Мишина показала, как украинцы встречают ВСУ в Херсоне.

"Сегодня исторический день для украинцев: Херсон возвращается под контроль Украины. Слава нашим ребятам ВСУ

И сегодня моему папе должно было исполниться 63 года. Я очень надеюсь, что он все видит и тоже радуется за наш родной Херсон. Он очень ждал этого момента…", - написала звезда под кадрами.

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