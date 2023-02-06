Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра" и является подружкой Макса Барских. При этом многие фанаты подозревают, что пара не просто дружит и называют Макса отцом ребенка Миши. А после полномасштабного вторжения Романова с ребенком переехала в Германию.
Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Романова показала, как обнимает загадочного красавчика.
"Дорогой, привет
как твои дни?
у тебя там ветер?
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или ливни обильные?
Завтра в 00.01 (7 февраля) премьера трека "Зима", - написала Романова.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Поздравляю с премьерой новой песни";
"Джеймс Бонд и его краля";
"Так вы президента занимаете?)";
"А этот парень из клипа или из жизни? Мы собираем пазлы!)) Интрига....";
"Молодец. Будь самой счастливой и любимой";
"Талантливая и неповторимая!!!";
"Договорились принцесса волшебная слава Украине";
"Миша достойная настоящей любви!!!!";
"Я уверен, что Херсон, гордится Вами, Миша!))))";
"Миша вы супер. Наконец-то мы услышим сново Вас".
Напомним, Макс Барских записал видеообращение к украинцам и поделился радостной новостью
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