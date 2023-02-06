Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра" и является подружкой Макса Барских. При этом многие фанаты подозревают, что пара не просто дружит и называют Макса отцом ребенка Миши. А после полномасштабного вторжения Романова с ребенком переехала в Германию.

Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Романова показала, как обнимает загадочного красавчика.

"Дорогой, привет

как твои дни?

у тебя там ветер?

или ливни обильные?

Завтра в 00.01 (7 февраля) премьера трека "Зима", - написала Романова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю с премьерой новой песни";

"Джеймс Бонд и его краля";

"Так вы президента занимаете?)";

"А этот парень из клипа или из жизни? Мы собираем пазлы!)) Интрига....";

"Молодец. Будь самой счастливой и любимой";

"Талантливая и неповторимая!!!";

"Договорились принцесса волшебная слава Украине";

"Миша достойная настоящей любви!!!!";

"Я уверен, что Херсон, гордится Вами, Миша!))))";

"Миша вы супер. Наконец-то мы услышим сново Вас".

Напомним, Макс Барских записал видеообращение к украинцам и поделился радостной новостью

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