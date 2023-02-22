Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Также знаменитость дружит с артистом Максом Барским, который строил карьеру в россии, но вернулся в Украину и пошел в военкомат после 24 февраля прошлого года. Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Миша решила показать, как приехала обратно в Германию из Украины. Звезда туда отправилась еще в начале полномасштабного вторжения, но недавно приезжала в Киев, чтобы презентовать новую песню на украинском языке. Но уже вернулась и показала новые фото с сыном.
"Вместе", - написала Миша в публикации.
Фанаты, включая ведущую "Орла и Решки" Мишель Андраде, а также клипмейкера Алана Бадоева, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Так похож на брата твоего";
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"Какие солнышка улыбленные. Обнимаю";
"Какой красавец. Я подожду когда от вырастет";
"мамин сын! Красивые такие)";
"Пусть ваши улыбки никогда не исчезают с вашего лица";
"Мамка огонь";
"На вас похож";
"разве только с синим носом".
Стоит отметить, что Романова, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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