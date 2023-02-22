Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Также знаменитость дружит с артистом Максом Барским, который строил карьеру в россии, но вернулся в Украину и пошел в военкомат после 24 февраля прошлого года. Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Миша решила показать, как приехала обратно в Германию из Украины. Звезда туда отправилась еще в начале полномасштабного вторжения, но недавно приезжала в Киев, чтобы презентовать новую песню на украинском языке. Но уже вернулась и показала новые фото с сыном.

"Вместе", - написала Миша в публикации.

Фанаты, включая ведущую "Орла и Решки" Мишель Андраде, а также клипмейкера Алана Бадоева, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так похож на брата твоего";

"Какие солнышка улыбленные. Обнимаю";

"Какой красавец. Я подожду когда от вырастет";

"мамин сын! Красивые такие)";

"Пусть ваши улыбки никогда не исчезают с вашего лица";

"Мамка огонь";

"На вас похож";

"разве только с синим носом".

Стоит отметить, что Романова, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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