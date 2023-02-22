Євген Клопотенко зазначив, що така проста та знайома українському серцю відварена картопелька у мундирі сподобається багатьом.

Картопля можна не тільки запекти, зварити пюре або спекти пиріжки. Овоч може стати основою для бюджетних картопляних коржів, які чимось нагадують чіпси.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився простим рецептом незвичайної страви з картоплі.

Євген Клопотенко зазначив, що така проста і знайома українському серцю відварена картопелька в мундирі може бути настільки вау, що хочеться готувати і готувати, доки не набридне.

А потім зробити на один день перерву та знову повторити. Секрет у тому, що кулінар із неї зробив підсмажені картопляні коржики – хрусткі зовні та м'які всередині, і додав до них вершково-гострий соус. Вийде напрочуд смачно.

200 г сиру фета

500 г картоплі (приблизно 6 середніх картоплин)

20 г білого консервованого хрону

50 мл вершків 33%

30 мл оливкового масла

сіль та перець за смаком

1. Відваріть картоплю в шкірці. Дістаньте зварену картоплю з каструлі і перекладіть на тарілку, обсушіть паперовим рушником, щоб позбавитися зайвої рідини. Деко застеліть пергаментним папером. Перекладіть картоплини в мундирі на нього так, щоб між ними відстань була не менше 10 см. Візьміть склянку і на кожну картоплину натисніть - роздавіть до стану коржика або оладки.

2. Посоліть і поперчіть на смак кожен овоч і добре змастіть оливковою олією за допомогою кулінарного пензлика. Поставте запікатися в духовку на 25 хвилин при температурі 200 градусів. У вас повинні вийти добре рум'яні картоплі, хрусткі зовні і м'які всередині.

3. Тим часом зробіть соус. У глибоку миску перекладіть 200 г сиру. Додайте 20 г білого консервованого або натертого свіжого хрону та 50 мл 33% вершків. Добре перебийте блендером до одержання густого однорідного соусу.

4.Доставляйте гарячі картопляні коржики з духовки, перекладайте один на одного на тарілку, щоб вони не втратили свою хрусткість і відразу подавайте до столу разом із вершково-гострим соусом.

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