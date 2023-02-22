Евгений Клопотенко отметил, что такая простая и знакомая украинскому сердцу отварная картошечка в мундире понравится многим.

Картофель можно не только запечь, сварить пюре или испечь пирожки. Овощ может стать основой для бюджетных картофельных коржей, чем-то напоминающих так называемые чипсы.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился простым рецептом необычного блюда из картошки.

Евгений Клопотенко отметил, что такая простая и знакомая украинскому сердцу отварная картошечка в мундире может быть настолько вау, что хочется готовить и готовить, пока не надоест.

А потом сделать на один день перерыв и снова повторить. Секрет в том, что кулинар из нее сделал поджаренные картофельные лепешки – хрустящие снаружи и мягкие внутри, и добавил к ним сливочно-острый соус. Получится удивительно вкусно.

200 г сыра фета

500 г картофеля (примерно 6 средних картофелин)

20 г белого консервированного хрена

50 мл сливок 33%

30 мл оливкового масла

соль и перец по вкусу

1.Отварите картофель в кожуре. Достаньте сваренный картофель из кастрюли и переложите на тарелку, обсушите бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней жидкости. Противень застелите пергаментной бумагой. Переложите картофелины в мундире на него так, чтобы между ними расстояние было не менее 10 см. Возьмите стакан и на каждую картофелину нажмите – раздавите до состояния лепешки или оладьи.

2. Посолите и поперчите по вкусу каждый овощ и хорошо смажьте оливковым маслом с помощью кулинарной кисточки. Поставьте запекаться в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. У вас должны получиться хорошо румяные картофельные лепешки, хрустящие снаружи и мягкие внутри.

3. Тем временем сделайте соус. В глубокую миску переложите 200 г сыра. Добавьте 20 г белого консервированного или натертого свежего хрена и 50 мл 33% сливок. Хорошо перебейте блендером до получения густого однородного соуса.

4.Доставайте горячие картофельные лепешки из духовки, перекладывайте друг на друга на тарелку, чтобы они не потеряли свою хрусткость и сразу подавайте к столу вместе со сливочно-острым соусом.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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