Хоча ЗМІ та соцмережі давно гудуть про їхній роман, стосунки Катя Полтавська та Володимир Остапчук приховують.

Після розриву з другою дружиною Володимир Остапчук живе із 22-річною Катею Полтавською. Це її перші серйозні стосунки і, як з'ясувалося, зустрічатися із зіркою вона не хотіла. У цьому нова дівчина телеведучого зізналася, відповідаючи на запитання своїх передплатників в Інстаграм-Сторіз.

Катя Полтавська розповіла, що відмовилася йти з Володимиром Остапчуком на каву на ранок після першого побачення та "морозилася" від нього.

"Після нашого першого побачення з моїм хлопцем наступного дня він запросив мене на каву вранці, а я відповіла, що вранці каву не п'ю! Я просто хотіла від неї морозитись, тому треба було щось швидко придумати, ми говорили по телефону. А нічого розумнішого на думку не спало, як ви розумієте", – згадала Катя Полтавська.

Кохана шоумена також відповіла на запитання – чи почали Катерина та Володимир зустрічатися влітку минулого року. Зазначимо, що тоді Остапчук був ще офіційно одружений з нотаріусом Христиною Горняк.

Полтавська відповіла, що ніколи не стала б зустрічатися з одруженим чоловіком: "Я б ніколи не дозволила собі спілкуватися з одруженим чоловіком. Я поважаю і себе, і інших жінок (поки вони не починають не поважати мене)".

Нагадаємо, Остапчук після розриву з другою дружиною натякнув на нове "сімейне становище"

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