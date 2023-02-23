Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф " . Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга поділилася рецептом українських пундиків.

"Щоб трохи заспокоїтися.

Ці пундики вперше мені приготувала колись знайома із Франківська, але у Парижі (Ліна, привіт).

Напишіть мені, звідки вони родом, з якого регіону і кому їх готувала бабуся. Бо у нас на Миколаївщині точно про гамбовців не знали.

Але це так просто та смачно, діти в захваті від них. Воно і не вареник, і не галушка, і не пончик ... говорю ж - пундик", - написала Ольга під публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Моя бабуся із Закарпаття робила завжди гомбовці на тесті з картопляного пюре. І обвалювала все у сухарях товчених+горіхи волоські мелені. А начинка була варення сливове, іноді Вишневе";

"Спасибі за рецепт" Про ягоди заморожені теж скаржаться, що не наморозила. Але цього літа справді не до заготівель було. Не знала, де опиняюся наступного дня, не кажучи вже про зиму. із Запоріжжя".

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