Український співак Віктор Павлик разом із дружиною Катериною Репяховою та їхнім маленьким сином на канікули вирішили провести час у Буковелі. Репяхова показала чарівні та забавні фото, як її сім'я разом катається на лижах та пробує колоритну місцеву кухню, а сама Катя навіть побувала у джакузі. Кадри з'явилися у неї в Інстаграм-Сторіз.

Сім'я Віктора Павлика та Катерини Репяхової вирішила відпочити на одному з найвідоміших гірськолижних курортів України – Буковелі. Вони зупинились у готелі з панорамою на гори та засніжені ліси з високими деревами.

Також вона показала, чим вони займаються. Зокрема, молода мама з чоловіком катаються на лижах та ласують колоритною місцевою кухнею. Крім того, сама блогерка навіть спробувала покерувати упряжкою, і у неї це непогано вийшло. Крім того, разом із сином вона пішла до джакузі.

"Ми вранці прийшли кататися. Який же це кайф - випити каву і поїхати кататися. Уявіть собі, тільки ви і гори. Як класно тиснути в центер - забігли до синочка і одразу назад кататися", - розповіла про свої враження Катерина Репяхова .

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.