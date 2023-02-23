Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Катериной Репяховой и их маленьким сыном на каникулы решили провести время в Буковеле. Репяхова показала волшебные и забавные фото, как ее семья вместе катается на лыжах и пробует колоритную местную кухню, а сама Катя даже побывала в джакузи. Кадры появились у нее в Инстаграм-Сториз.

Семья Виктора Павлика и Катерины Репяховой решила отдохнуть на одном из самых известных горнолыжных курортов Украины – Буковеле. Они остановились в отеле с панорамой на горы и заснеженные леса с высокими деревьями.

Также она показала чем они занимаются. В частности, молодая мама с мужем катаются на лыжах и лакомятся колоритной местной кухней. Кроме того, сама блогер даже попыталась поруководить упряжкой, и у нее это неплохо получилось. Кроме того, вместе с сыном она пошла в джакузи.

"Мы утром пришли кататься. Какой же это кайф - выпить кофе и поехать кататься. Представте себе, только вы и горы. Как класно жать в центер - забежали к сыночку и сразу назад кататься", - рассказала о своих впечатлениях Катерина Репяхова.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.