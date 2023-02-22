Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. Артистка виросла справжньою красунею, але проблеми зі здоров'ям не оминули її. Як зізнавалася сама співачка, вона перенесла складну операцію, через що пропадала на деякий час із мережі. А нещодавно їй знову знадобилася реабілітація, і вона вирушила на лікування. Після чергового повернення Аліна вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс Інстаграм.

"Є питання?:) Поспілкуємось", - написала Гросу у публікації.

"Ну, звісно. Як твоє самопочуття? Як зі здоров'ям? Коли чекати на каву!?", - написала Аліна в публікації артистка.

"Здоров'я набагато краще. Але дивлячись скільки питань на цю тему я все більше нагадую собі похондрика. Особливо, найбільше, я не хотіла що робити? Це в США шукати лікарів. Якби знати, куди тут йти. Тут не варто взагалі хворіти, я перебуваю тут і займаюся виключно благодійністю, звичайно, навчанням, і роботою, але я думаю, що все ж таки потрібно буде знайти лікаря тут свого якогось, щоб якщо щось не дай Бог знати, до кого звернутися. ", - зізналася Гросу, розповідаючи про своє здоров'я.

Нагадаємо, Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.

А ще Politeka повідомляла, що Гросу після операція опинилася у "не зовсім простій" лікарні.

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