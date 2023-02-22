Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. Артистка выросла настоящей красоткой, но проблемы со здоровьем не обошли ее стороной. Как признавалась сама певица, она перенесла сложную операцию, из-за чего пропадала на некоторое время из сети. А недавно ей снова понадобилась реабилитация и она отправилась на лечение. После очередного возвращения Алина решила поболтать с фанатами в своем сторис Инстаграм.

"Есть вопросы?:) Пообщаемся", - написала Гросу в публикации.

"Ну конечно. Как твое самочувствие? Как со здоровьем? Когда ждать на кофе!?", - написала Алина в публикации артистка.

"Здоровье намного лучше. Но смотря сколько вопросов на эту тему я все больше напоминаю себе похондрика. Особенно, больше всего, я не хотела что делать? Это в США искать врачей. Если бы знать, куда тут идти. Тут не стоит вообще болеть, я пребываю тут и занимаюсь исключительно благотворительностью, конечно, обучением, и работой. Но я думаю, что всё же нужно будет найти врача тут своего какого нибудь, чтобы если что-то не дай Бог знать, к кому обратиться. Но сегодня вроде все ок", - призналась Гросу, рассказывая о своем здоровье.

Напомним, Гросу впечатлила худобой после реабилитации из-за перенесенной операции

А еще Politeka сообщала, что Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице

Также Politeka писала, что Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это