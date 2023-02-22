Як пише Politeka.net , Дмитро Комаров - відомий український телеведучий, який став зіркою авторського проекту "Світ навиворіт". А після початку повномасштабного вторгнення знаменитість почав активно висвітлювати те, що відбувається в Україні. До роковин проекту Дмитро зняв фільм "Рік", який вийде вже за кілька днів. Тому Комаров став активно підігрівати до проекту інтерес, поділяючись ексклюзивами із фільму у своїх соціальних мережах. А цього разу Дмитро вирішив розповісти про початок вторгнення, коли російські війська були під Києвом.

"Через 2 дні. 24.02.2023. Телеканал 1+1. Мій документальний проект Рік. Кадри з епіцентру подій, починаючи з перших днів війни. Високий рівень експертизи. Ексклюзивні інтерв'ю з тими, завдяки кому ворог уже без двох днів рік, як збирався "взяти Київ за 3 дні".

На фото – я під Гостомелем із мобільною бойовою групою, знімаю роботу. Моторошно пригадувати, бо це майже Київ. Ворог був дуже, дуже близько. Це фото знято у розпал подій на початку березня 2022 року", - написав Дмитро у публікації.

Також Комаров додав ще одне селфі, яке він зробив у перші дні вторгнення, і йому доводилося ховатися.



Нагадаємо, Комаров наочно показав, чим військові збивають ворожі ракети.

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