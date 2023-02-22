Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский телеведущий, который стал звездой авторского проекта "Мир наизнанку". А после начала полномасштабного вторжения знаменитость начал актвно освещать происходящее в Украине. К годовщине проекта Дмитрий снял фильм "Год", который выйдет уже через пару дней. Поэтому Комаров стал активно подогревать к проэкту интерес, делясь эксклюзивами из фильма в своих социальных сетях. А в этот раз Дмитрий решил рассказать о начале вторжения, когда российские войска были под Киевом.

"Через 2 дня. 24.02.2023. Телеканал 1+1. Мой документальный проект Год. Кадры из эпицентра событий, начиная с первых дней войны. Высокий уровень экспертизы. Эксклюзивные интервью с теми, благодаря ком враг уже без двух дней год, как собирался "взять Киев за 3 дня".

На фото – я под Гостомелем с мобильной боевой группой, снимаю работу. Жутко вспоминать, потому что это почти Киев. Враг был очень, очень близко. Это фото снято в разгар событий в начале марта 2022 года", - написал Дмитрий в публикации.

Также Комаров добавил еще одно селфи, которое он сделал в первые дни вторжения и ему приходилось прятаться.

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