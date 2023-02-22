Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість зараз перебуває в турі США, але встигає і відпочити з хлопцем.

"Дякую всім українцям, які прийшли на концерт у Майамі та долучилися до доброї, благородної справи", - написала Ірина.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"От і хочеться розуміти що ви робите хороші справи для війська, збираєте кошти тощо, але й збираєте злість з таких фотографій, нагадує Миколі Тищенку, Ірина, проти вас абсолютно нічого не маю, просто ось такі «красиві» фото нам тут Україні не потрібні, я розумію, що у вас вирує життя переїздами, концертами, навіть якщо це для допомоги ЗСУ, просто зрозумійте, що з таких «звітів» тільки зростає зневага»;

"Я в шоці і це наші зірки.. Закотиця вже кудись...";

"Може, краще приїхав до Бахмута. Вся ліга сміху в Майамі воює";

"А хто це з вами такий "губастенький"? ви жінка і вам не обов'язково бути в Україні, а він що там робить?";

"Просто чарівна дівчина красуня, слава Україні".

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