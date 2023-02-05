Ирина Сопонару, известная украинская актриса и звезда "Женского квартала", показала, как проводит время в США, нарвавшись на критику от украинцев.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Одного разу під Полтавою", а после этого стала звездой "Женского квартала". А после начала полномасштабного вторжения Сопонару уехала в Лондон, где пробыла долгое время. После этого Ирина снова вернулась в Украину и приступила к своей работе. Уже сейчас звезда отправилась в Нью-Йорк, где выступила с концертом.

"New York

Next Chicago

Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились", - написала Ирина Сопонару под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Славутич расстраивается и расстраивается";

"Один плачет, другой скачет! Вот так поделилась жизнь в Украине!";

"Ого, какие большие резинки";

"Стремная фотка. Пейзаж супер";

"Мне слова вспомнились из одной шикарной песни певца, который не раз бывал у нас в Запорожье, и много лет прожил в Америке. "В центральном парке, как в садах Семирамиды, Он просто чудо-невозможно передать. Но только вечером Там делать нечего, Зайдешь туда-тебе Нью-Йорка не видать!".

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