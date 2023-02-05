Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Одного разу під Полтавою", а после этого стала звездой "Женского квартала". А после начала полномасштабного вторжения Сопонару уехала в Лондон, где пробыла долгое время. После этого Ирина снова вернулась в Украину и приступила к своей работе. Уже сейчас звезда отправилась в Нью-Йорк, где выступила с концертом.
"New York
Next Chicago
Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились", - написала Ирина Сопонару под кадрами.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Славутич расстраивается и расстраивается";
"Один плачет, другой скачет! Вот так поделилась жизнь в Украине!";
"Ого, какие большие резинки";
"Стремная фотка. Пейзаж супер";
"Мне слова вспомнились из одной шикарной песни певца, который не раз бывал у нас в Запорожье, и много лет прожил в Америке. "В центральном парке, как в садах Семирамиды, Он просто чудо-невозможно передать. Но только вечером Там делать нечего, Зайдешь туда-тебе Нью-Йорка не видать!".
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару удивила кадром из Нью-Йорка
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