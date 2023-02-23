Незважаючи на те, що може втратити свої рейтинги на музмайданчиках, Тіна Кароль не збирається змінювати своє рішення.

Українська співачка Тіна Кароль публічно відмовилася від усіх своїх пісень російською мовою. Про це зірка заявила на концерті у Лос-Анджелесі, США. Поп-діва не приховує – ці пісні їй дорогі та їх люблять слухачі, але вона пообіцяла, що більше не виконуватиме цих треків. Відео з публічним зверненням з'явилось на офіційній фан-сторінці знаменитості в Інстаграм.

Співачка Тіна Кароль зазначила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України жодного разу не заспівала пісні мовою країни-агресора.

"Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. Щоправда. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Пряма заява", – сказала співачка зі сцени.

Вона публічно відмовилася від популяризації всього російського навіть незважаючи на те, що може втратити свої рейтинги на музмайданчиках.

Варто зазначити, що після нападу Росії на Україну Тіна Кароль виступала з благодійними концертами на підтримку України за кордоном. Зокрема, у неї були концерти у Польщі, Японії, Франції та Великій Британії.

Крім того, нещодавно вона запустила свою лінійку патріотичного одягу, гроші від продажу якого також йдуть на армію.

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