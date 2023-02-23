Українська співачка Тіна Кароль публічно відмовилася від усіх своїх пісень російською мовою. Про це зірка заявила на концерті у Лос-Анджелесі, США. Поп-діва не приховує – ці пісні їй дорогі та їх люблять слухачі, але вона пообіцяла, що більше не виконуватиме цих треків. Відео з публічним зверненням з'явилось на офіційній фан-сторінці знаменитості в Інстаграм.
Співачка Тіна Кароль зазначила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України жодного разу не заспівала пісні мовою країни-агресора.
"Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. Щоправда. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Пряма заява", – сказала співачка зі сцени.
Вона публічно відмовилася від популяризації всього російського навіть незважаючи на те, що може втратити свої рейтинги на музмайданчиках.
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Варто зазначити, що після нападу Росії на Україну Тіна Кароль виступала з благодійними концертами на підтримку України за кордоном. Зокрема, у неї були концерти у Польщі, Японії, Франції та Великій Британії.
Крім того, нещодавно вона запустила свою лінійку патріотичного одягу, гроші від продажу якого також йдуть на армію.
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