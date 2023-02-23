Несмотря на то, что может лишиться своих рейтингов на музплощадках, Тина Кароль не собирается менять свое решение.

Украинская певица Тина Кароль публично отказалась от всех своих песен на русском языке. Об этом звезда заявила на концерте в Лос-Анджелесе, США. Поп-дива не скрывает – эти песни ей дороги и их любят слушатели, но она пообещала, что больше не будет исполнять данные треки. Видео с публичным обращением появилось на официальной фан-странице знаменитости в Инстаграм.

Певица Тина Кароль отметила, что после начала полномасштабной войны россии против Украины ни разу не спела песни на языке страны-агрессора.

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Прямое заявление", – сказала певица со сцены.

Она публично отказалась от популяризации всего русского даже несмотря на то, что может лишиться своих рейтингов на музплощадках.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Кроме того, недавно она запустила свою линейку патриотической одежды, деньги от продаж которой будут также идти на армию.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.