Украинская певица Тина Кароль публично отказалась от всех своих песен на русском языке. Об этом звезда заявила на концерте в Лос-Анджелесе, США. Поп-дива не скрывает – эти песни ей дороги и их любят слушатели, но она пообещала, что больше не будет исполнять данные треки. Видео с публичным обращением появилось на официальной фан-странице знаменитости в Инстаграм.
Певица Тина Кароль отметила, что после начала полномасштабной войны россии против Украины ни разу не спела песни на языке страны-агрессора.
"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Прямое заявление", – сказала певица со сцены.
Она публично отказалась от популяризации всего русского даже несмотря на то, что может лишиться своих рейтингов на музплощадках.
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Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.
Кроме того, недавно она запустила свою линейку патриотической одежды, деньги от продаж которой будут также идти на армию.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.