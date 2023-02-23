Кулінар Ектор Хіменес-Браво нагадав, що на фронті вже активна фаза, і зараз українці не можуть здаватися.

Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни разом із командою ресторанів готує обіди для наших захисників. Крім того, він займається волонтерством та збирає гроші для ЗСУ. На цей раз він звернувся до українців на своїй сторінці в Інстаграм.

Ектор Хіменес-Браво нагадав, що у 2022 році українці показали свій потенціал, дух свободи та єдності – наші люди зупиняли ворожі танки руками, робили блокпости та носили мішки з піском, розливали коктейлі Молотова. Кухар зазначив, що у 2023 році ми повинні бути ще сильнішими та обєднаними, ніж раніше.

"Наше завдання - об'єднатися, як рік тому, бути готовими до всього, не панікувати, донатити і боротися. Ми вже сиділи в коридорах, співали в метро під обстріли, працювали на генераторах у кафе, вечеряли при свічках і лякалися, коли вибивали килими або вивантажували сміття. Майже пережили зиму без світла та тепла (ще трохи), а отже, переживемо і все інше", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Кулінар також нагадав, що на фронті вже активна фаза, і зараз українці не можуть здаватися. Тому він закликав посилювати донати для українських захисників.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

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