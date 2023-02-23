Кулинар Эктор Хименес-Браво напомнил, что на фронте уже активна фаза и сейчас украинцы не могут сдаваться.

Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво с первых дней войны вместе с командой ресторанов готовит обеды для наших защитников. Кроме того, он занимается волонтерством и собирает деньги для ВСУ. В этот раз он обратился к украинцам на своей странице в Инстаграм.

Эктор Хименес-Браво напомнил, что в 2022 год украинцы показали свой потенциал, дух свободы и единства - наши люди останавливали вражеские танки руками, делали блокпосты и носили мешки с песком, разливали коктейли Молотова. Повар отметил, что в 2023 году мы должны быть еще более сильными и едиными, чем прежде.

"Наша задача как год назад, - объединиться, быть готовыми ко всему, не паниковать, донатить и бороться. Мы уже сидели в коридорах, пели в метро под обстрелы, работали на генераторах в кафе, ужинали при свечах и пугались, когда выбивали ковры или выгружали мусор. Почти пережили зиму без света и тепла (еще немного), а значит, переживем и все остальное", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Кулинар также напомнил, что на фронте уже активна фаза и сейчас украинцы не могут сдаваться. Потому он призвал усиливать донаты для украинских защитников.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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