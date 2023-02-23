Від популярного американського десерту під назвою брауні божеволіють майже 120 років. І все неспроста, адже його смак просто чудовий, а інструкція до приготування вкрай проста.
Шоколадний брауні з м'ятою за рецептом популярного шеф-кухаря, ресторатора та блогера Ектора Хіменеса-Браво, підкорить серце навіть того, хто не дуже любить солодке.
Брауні – улюблений десерт усіх, хто божеволіє без шоколаду. А що якщо додати до нього трохи свіжості у вигляді такої корисної та ароматної м'яти? Буде дуже смачно!
Інгредієнти:
- 68 г борошна;
- 53 грама какао;
- 2 грами розпушувача для тесту;
- 2 грами морської солі;
- 110 г вершкового масла;
- 2 курячі яйця;
- 170 г шоколаду;
- 200 г цукру;
- 30 - 40 великих листочків м'яти.
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Змастіть жаростійку форму вершковим маслом і посипте борошном.
- У чаші блендера перебийте листочки м'яти із цукром.
- Перекладіть у миску і змішайте віночком із розтопленим вершковим маслом.
- Просійте борошно, сіль, какао та розпушувач для тіста через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Вибийте яйця та перемішайте. Можна використовувати кухонну машину із насадкою віночок. Додайте в масу суміш із м'яти і перемішайте ще раз.
- Додайте в тест шоколад, перемішайте і викладіть тісто в підготовлений лист.
- Випікайте брауні за температури 180 градусів 25 хвилин.
- Готове солодке тістечко наріжте порційними шматками, посипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами.
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