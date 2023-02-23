Шоколадний брауні з м'ятою від популярного шеф-кухаря, ресторатора та блогера Ектора Хіменеса-Браво, підкорить серце навіть того, хто не дуже любить солодке.

Від популярного американського десерту під назвою брауні божеволіють майже 120 років. І все неспроста, адже його смак просто чудовий, а інструкція до приготування вкрай проста.

Шоколадний брауні з м'ятою за рецептом популярного шеф-кухаря, ресторатора та блогера Ектора Хіменеса-Браво, підкорить серце навіть того, хто не дуже любить солодке.

Брауні – улюблений десерт усіх, хто божеволіє без шоколаду. А що якщо додати до нього трохи свіжості у вигляді такої корисної та ароматної м'яти? Буде дуже смачно!

Інгредієнти:

- 68 г борошна;

- 53 грама какао;

- 2 грами розпушувача для тесту;

- 2 грами морської солі;

- 110 г вершкового масла;

- 2 курячі яйця;

- 170 г шоколаду;

- 200 г цукру;

- 30 - 40 великих листочків м'яти.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Змастіть жаростійку форму вершковим маслом і посипте борошном.

У чаші блендера перебийте листочки м'яти із цукром.

Перекладіть у миску і змішайте віночком із розтопленим вершковим маслом.

Просійте борошно, сіль, какао та розпушувач для тіста через дрібне сито, щоб не було грудочок.

Вибийте яйця та перемішайте. Можна використовувати кухонну машину із насадкою віночок. Додайте в масу суміш із м'яти і перемішайте ще раз.

Додайте в тест шоколад, перемішайте і викладіть тісто в підготовлений лист.

Випікайте брауні за температури 180 градусів 25 хвилин.

Готове солодке тістечко наріжте порційними шматками, посипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами.

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