Шоколадный брауни с мятой от популярняго шеф-повара, ресторатора и блоггера Эктора Хименеса-Браво, покорит сердце даже того, кто не сильно любит сладкое.

От популярного американского десерта под названием брауни сходят с ума почти 120 лет. И все неспроста, ведь его вкус просто великолепен, а инструкция к приготовлению крайне проста.

Шоколадный брауни с мятой по рецепту популярняго шеф-повара, ресторатора и блоггера Эктора Хименеса-Браво, покорит сердце даже того, кто не сильно любит сладкое.

Брауни – любимый десерт всех, кто сходит с ума без шоколада. А что если добавить к нему немного свежести в виде такой полезной и ароматной мяты? Будет очень вкусно!

Ингредиенты:

– 68 граммов муки;

– 53 грамма какао;

– 2 грамма разрыхлителя для теста;

– 2 грамма морской соли;

– 110 граммов сливочного масла;

– 2 куриных яйца;

– 170 граммов шоколада;

– 200 граммов сахара;

– 30 – 40 больших листочков мяты.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Смажьте жаростойкую форму сливочным маслом и посыпьте мукой.

В чаше блендера перебейте листочки мять с сахаром.

Переложите в миску и смешайте венчиком с растопленным сливочным маслом.

Просейте муку, соль, какао и разрыхлитель для теста через мелкое сито, чтобы не было комочков.

Выбейте яйца и перемешайте. Можно использовать кухонную машину с насадкой венчик. Добавьте в массу смесь из мяты и перемешайте еще раз.

Добавьте в тест шоколад, перемешайте и выложите тесто в подготовленный противень.

Выпекайте брауни при температуре 180 градусов 25 минут.

Готовое сладкое нарежьте порционные куски, посыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами.

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