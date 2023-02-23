От популярного американского десерта под названием брауни сходят с ума почти 120 лет. И все неспроста, ведь его вкус просто великолепен, а инструкция к приготовлению крайне проста.
Шоколадный брауни с мятой по рецепту популярняго шеф-повара, ресторатора и блоггера Эктора Хименеса-Браво, покорит сердце даже того, кто не сильно любит сладкое.
Брауни – любимый десерт всех, кто сходит с ума без шоколада. А что если добавить к нему немного свежести в виде такой полезной и ароматной мяты? Будет очень вкусно!
Ингредиенты:
– 68 граммов муки;
– 53 грамма какао;
– 2 грамма разрыхлителя для теста;
– 2 грамма морской соли;
– 110 граммов сливочного масла;
– 2 куриных яйца;
– 170 граммов шоколада;
– 200 граммов сахара;
– 30 – 40 больших листочков мяты.
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Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смажьте жаростойкую форму сливочным маслом и посыпьте мукой.
- В чаше блендера перебейте листочки мять с сахаром.
- Переложите в миску и смешайте венчиком с растопленным сливочным маслом.
- Просейте муку, соль, какао и разрыхлитель для теста через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Выбейте яйца и перемешайте. Можно использовать кухонную машину с насадкой венчик. Добавьте в массу смесь из мяты и перемешайте еще раз.
- Добавьте в тест шоколад, перемешайте и выложите тесто в подготовленный противень.
- Выпекайте брауни при температуре 180 градусов 25 минут.
- Готовое сладкое нарежьте порционные куски, посыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами.
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