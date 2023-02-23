Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про топу найбільш обговорюваних новин 22-23 лютого.

Цього разу популярна українська ведуча Марічка Падалко розповіла, згідно із заявою глави офісу президента, Великобританія може стати першою країною, яка відновить постачання винищувачів до України.

На резиденції посольства Великобританії в Києві вперше з весни минулого року було вивішено національний прапор (фото 1), ймовірно, щоб наголосити на їхній роботі на місці, особливо у світлі загроз, пов'язаних із річницею вторгнення.

На честь річниці вторгнення, 24 лютого у європейських столицях буде виставлено розбиті та спалені танки російських військ, які були знищені під час спроби захоплення українських міст (фото 2).

Терорист Пригожин показав тіла «вагнерівців», які загинули за один день під Бахмутом, «через снарядний голод» (фото 3) як закид російському міністерству оборони.

Російський диктатор розважав патріотичну масовку в Лужниках на честь дня захисника. Він виступив зі своїм «віршем» про Маріуполь (відео 4) і, як написали російські ліберали, «згвалтував пам'ять Віктора Цоя» (відео 5).

Багато радіостанцій повідомляли про «повітряну тривогу» у 10 містах Росії. Згодом МНС Росії заявило про хакерську атаку (відео 6).

Відео (7) показує «чуттєвих» білоруських прикордонників, які висловлюють своє невдоволення жестами українських колег.

Сапер-собака Патрон пройшов планове обстеження. Він вдихав речовини, які можуть завдати йому шкоди через свою роботу (фото 9).

«Побажаємо їм удачі залишитись у цьому лайні😂; Фото 3 – майбутній фарш на пельмені щасливим родичам; Як гидко бачити акторів, які в кіно були схожі на людей 👿;

Жах! Шуби, ковбаса, піца... вірш про Маріуполь, концерт тупих - я вже бачила все. Господи, очисти Україну від цього мотлоху!; Як огидно дивитися на ті кінчені пики» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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