В этот раз популярная украинская ведущая Маричка Падалко рассказала, согласно заявлению главы офиса президента, Великобритания может стать первой страной, которая возобновит поставки истребителей в Украину.

На резиденции посольства Великобритании в Киеве впервые с весны прошлого года был вывешен национальный флаг (фото 1), вероятно, чтобы подчеркнуть их работу на месте, особенно в свете угроз, связанных с годовщиной вторжения.

В честь годовщины вторжения, 24 февраля в европейских столицах будут выставлены разбитые и сожженные танки российских войск, которые были уничтожены при попытке захвата украинских городов (фото 2).

Террорист Пригожин показал тела «вагнеровцев», погибших за один день под Бахмутом, «из-за снарядного голода» (фото 3) в качестве упрека российскому министерству обороны.

Русский диктатор развлекал «патриотическую» массовку в Лужниках в честь «дня защитника». Он выступил со своим «стихотворением» о Мариуполе (видео 4) и, как написали российские либералы, «изнасиловал память Виктора Цоя» (видео 5).

Многие радиостанции сообщали о «воздушной тревоге» в 10 городах России. Впоследствии МЧС России заявило о хакерской атаке (видео 6).

Видео (7) показывает «чувствующих» белорусских пограничников, которые выражают свое недовольство жестами украинских коллег.

Сапер-собака Патрон прошел плановое обследование. Он вдыхал вещества, которые могут нанести ему вред, из-за своей работы (фото 9).

«Пожелаем им удачи остаться в этом дерьме😂; Фото 3 – будущий фарш на пельмени счастливым родственникам; Как противно видеть актеров, которые в кино походили на людей 👿;

Ужас! Шубы, колбаса, пицца... стихотворение о Мариуполе, концерт тупых - я уже видела все. Господи, очисти Украину от этого хлама!; Как отвратительно смотреть на те кончаные рожи рожиские» - пишут в сети.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.