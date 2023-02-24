Рецепт Євгена Клопотенка підкорив не лише тим, що приготований із любов'ю, а не одержимістю, а й своєю простотою.

Кожен неодноразово мав спроби приготувати вдома смачний чизбургер, але не у всіх і не завжди це закінчувалося успішно. Незважаючи на всю простоту страви, готується вона досить важко і для відмінного результату потрібно вибрати хороший рецепт і приготувати кілька разів, щоб навчитися.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився фірмовим рецептом домашнього чизбургера, який ви легко приготуєте і він сподобається всім.

Євген Клопотенко зазначив, що головною фішкою цього рецепту є те, що цибулю та сир ми викладемо на котлети, а потім ще й складемо їх один на одного і просмажимо разом. Це зробить готовий чизбургер максимально соковитим та смачним! Приготуйте собі до бургер трохи картоплі фрі і наріжте свіжі овочі, зробіть улюблений соус і смакуйте із задоволенням разом з близькими.

Інгредієнти :

1 булочка для бургера с кунжутом

250 г яловичого фаршу

2 скибочки пивного чеддера

½ невеликої цибулини

150 г-200 г картоплі фрі для подачі

10 г вершкового масла

сіль та перець за смаком

1. Розтопіть на сковороді 10 г вершкового масла. Розріжте булочку для бургера навпіл і обсмажте з боку розрізу 2 хвилини кожну половинку. Готові частинки поки що відкладіть.

2.Очистіть невелику цибулину, наріжте її пір'ям.

3. Розділіть на 2 рівні кульки 250 г яловичого фаршу, викладіть на сковороду і притисніть лопаткою. Надайте кожній котлеті круглу форму, робіть їх приблизно однаковими за діаметром.

4.Смажте котлети приблизно 3-4 хвилини і переверніть на інший бік. Посоліть і поперчіть до смаку і викладіть на кожну котлету перо цибулі та по слайсу чеддера, смажте ще 2 хвилини. Покладіть одну котлету на іншу та зачекайте ще 1 хвилину.

5.Викладіть котлети на булочку, накрийте іншою половинкою і трохи притисніть, щоб виділився сік.

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