У каждого не раз были попытки приготовить дома вкусный чизбургер, но не у всех и не всегда это заканчивалось успешно. Несмотря на всю простоту блюда, готовится оно достаточно тяжело и для отличного результата нужно выбрать хороший рецепт и несколько раз приготовить, чтобы научиться.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом домашнего чизбургера, который вы с легкостью приготовите и он понравится всем.
Евгений Клопотенко отметил, что главной фишкой этого рецепта является то, что лук и сыр мы выложим на котлеты, а потом еще и сложим их друг на друга и прожарим вместе. Это сделает готовый чизбургер максимально сочным и вкусным! Приготовьте себе к бургеру немного картофеля фри и нарежьте свежие овощи, сделайте любимый соус и смакуйте с удовольствием вместе с близкими.
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- 1 булочка для бургера с кунжутом
- 250 г говяжьего фарша
- 2 слайса сыра чеддер
- ½ небольшой луковицы
- 150 г-200 г картофеля фри для подачи
- 10 г сливочного масла
- соль и перец по вкусу
1.Растопите на сковороде 10 г сливочного масла. Разрежьте булочку для бургера пополам и обжарьте со стороны разреза по 2 минуты каждую половинку. Готовые частицы пока отложите.
2.Очистите небольшую луковицу, нарежьте ее перьями.
3.Разделите на 2 уровня шарика 250 г говяжьего фарша, выложите на сковороду и прижмите лопаткой. Придайте каждой котлете круглую форму, делайте их примерно одинаковыми по диаметру.
4.Жарьте котлеты примерно 3-4 минуты и переверните на другую сторону. Посолите и поперчите по вкусу и выложите на каждую котлету перо лука и по слайсу чеддера, жарьте еще 2 минуты. Положите одну котлету на другую и подождите еще 1 минуту.
5.Выложите котлеты на булочку, накройте другой половинкой и прижмите немного, чтобы выделился сок.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.