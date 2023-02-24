Рецепт Евгения Клопотенко покорил не только тем, что приготовлен с любовью, а не одержимостью, но и своей простотой.

У каждого не раз были попытки приготовить дома вкусный чизбургер, но не у всех и не всегда это заканчивалось успешно. Несмотря на всю простоту блюда, готовится оно достаточно тяжело и для отличного результата нужно выбрать хороший рецепт и несколько раз приготовить, чтобы научиться.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом домашнего чизбургера, который вы с легкостью приготовите и он понравится всем.

Евгений Клопотенко отметил, что главной фишкой этого рецепта является то, что лук и сыр мы выложим на котлеты, а потом еще и сложим их друг на друга и прожарим вместе. Это сделает готовый чизбургер максимально сочным и вкусным! Приготовьте себе к бургеру немного картофеля фри и нарежьте свежие овощи, сделайте любимый соус и смакуйте с удовольствием вместе с близкими.

Ингридиенты:

1 булочка для бургера с кунжутом

250 г говяжьего фарша

2 слайса сыра чеддер

½ небольшой луковицы

150 г-200 г картофеля фри для подачи

10 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

1.Растопите на сковороде 10 г сливочного масла. Разрежьте булочку для бургера пополам и обжарьте со стороны разреза по 2 минуты каждую половинку. Готовые частицы пока отложите.

2.Очистите небольшую луковицу, нарежьте ее перьями.

3.Разделите на 2 уровня шарика 250 г говяжьего фарша, выложите на сковороду и прижмите лопаткой. Придайте каждой котлете круглую форму, делайте их примерно одинаковыми по диаметру.

4.Жарьте котлеты примерно 3-4 минуты и переверните на другую сторону. Посолите и поперчите по вкусу и выложите на каждую котлету перо лука и по слайсу чеддера, жарьте еще 2 минуты. Положите одну котлету на другую и подождите еще 1 минуту.

5.Выложите котлеты на булочку, накройте другой половинкой и прижмите немного, чтобы выделился сок.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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