Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською артисткою, яка продовжує виступати зі своєю оновленою програмою. Нещодавно зірка підготувала її спеціально, щоб менше використовувати російськомовні пісні. Рідною українською мовою почала переходити і старша дочка Ольги - Маша.
На цей раз вона постаралася привернути увагу кумедним кадром з твариною. Показавши мову, Маша пожартувала про "колишнього", що одразу ж обговорили українки.
Як правило, дівчина з самого початку ведення свого блогу часто стикається з критикою та різними зауваженнями:
"Дівчата, хто колишнього втратив?" – написала Маша під новим кадром.
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У мережі почали ділитися думкою:
«Ви тепер разом?; Які зуби гарні; Схожі 😂; А хто казав, що всі мої в одному; А схожі; Маша лялька; Найкраще фото за сьогодні
Хто з них Маша ...?; Дуже красива дівчина 🙌; Схожі 😂; А хіба це не твій 😂; Хороша ти» - пишуть у мережі.
Також зірка поділилася милим сімейним фото, на якому з'явилася з чоловіком та доньками.
Як виявилося, Оля присвятила свою посаду до Дня святого Валентина та показала фото із сімейного архіву. На фотографії співачка показала всю свою родину – чоловіка Вадима та доньок Машу та Алісу на відпочинку. Схоже, це фото було зроблено під час відпочинку артистки на Мальдівах кілька років тому.
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