Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской артисткой, которая продолжает выступать со своей обновленной программой. Не так давно звезда подготовила ее специально, чтобы меньше использовать русскоязычные песни. На родной украинский язык начала переходить и старшая дочь Ольги - Маша.

В этот раз она постаралась привлечь внимание забавным кадром с животным. Показав язык, Маша пошутила про "бывшего", что сразу же обсудили украинки.

Как правило, девушка с самого начала ведения своего блога часто сталкивается с критикой и различными замечаниями:

«Девушки, кто бывшего потерял?» - написала Маша под новым кадром.

В сети принялись делиться мнением:

«Вы теперь вместе?; Какие зубы красивые; Похожи 😂; А кто говорил, что все мои в одном; А похожие; Маша кукла❤; Лучшее фото за сегодня

Кто из них Маша…?; Очень красивая девушка 🙌; Похожи 😂; А разве это не твой😂; Хорошая ты» - пишут в сети.

Также звезда поделилась милым семейным фото, на котором появилась с мужем и дочками

Как оказалось, Оля посвятила свой пост ко Дню святого Валентина и показала фото из семейного архива. На фотографии певица показала всю свою семью – мужа Вадима и дочек Машу и Алису на отдыхе. Похоже, это фото было сделано во время отдыха артистки на Мальдивах несколько лет назад.

Напомним, "В самое сердечко": "Холостячка" Огневич в черном кружеве взбудоражила сеть новым фото.

Как сообщала Politeka, "Это мечта всех": Цибульская рассказала, какой подарок "для двоих" хочет на День Валентина, видео.

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