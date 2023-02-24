Висловлювання Тіни в одному з роликів викликало бурхливу реакцію у мережі.

На концерті у Лос-Анджелесі, українська виконавиця Тіна Кароль, заявила про свою відмову від усіх пісень російською мовою. Хоча вона визнає, що ці пісні були їй дорогими і мали своїх шанувальників, вона обіцяла більше не виконувати їх.

Відео із її заявою було опубліковано на офіційній сторінці співачки в Інстаграмі. Кароль також наголосила, що з початком повномасштабної війни Росії проти України вона жодного разу не виконувала пісні мовою країни-агресора.

Після цього з'явився ще один ролик із використанням слів із одного зі звернень артистки. Тоді вона нецензурно вилаялася, що обурило українців:

«Це жах ... навіщо мат?; Тіна ... не треба матюка. Тіна!(; Та яка (інстосамка) 😂У нас є; А це прикол чи дійсно говорить Тіна? Тому що Я не наздожену 🤔 ніяк...;

Вона Найкраща🔥😍; давно стала такою мудрою? ... зірка ясна; Як каже моя близька людина... хороший хід думки» - пишуть у мережі.

"Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. Щоправда. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Пряма заява", – також раніше сказала співачка зі сцени.

Вона публічно відмовилася від популяризації всього російського навіть незважаючи на те, що може втратити свої рейтинги на музмайданчиках.

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