На концерте в Лос-Анджелесе, украинская исполнительница Тина Кароль, заявила о своем отказе от всех песен на русском языке. Хотя она признает, что эти песни были ей дороги и имели своих поклонников, она обещала больше не исполнять их.

Видео с ее заявлением было опубликовано на официальной странице певицы в Инстаграме. Кароль также подчеркнула, что с началом полномасштабной войны России против Украины она ни разу не исполняла песни на языке страны-агрессора.

После этого появился еще один ролик с использованием слов из одного из обращений артистки. Тогда она нецензурно выругалась, что возмутило украинцев:

«Это ужас.... зачем мат?; Тина...не надо мата. Тина!(; Та какая (инстосамка) 😂У нас есть; А это прикол действительно ли говорит Тина? Потому что Я не догоню 🤔 никак...;

Она Лучшая🔥😍; давно стала такой мудрой?… зирка ясна; Как говорит мой близкий человек... хороший ход мысли» - пишут в сети.

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Прямое заявление", – также ранее сказала певица со сцены.

Она публично отказалась от популяризации всего русского даже несмотря на то, что может лишиться своих рейтингов на музплощадках.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.