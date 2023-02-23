Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка з початку війни разом із дітьми бігла з Харкова за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала трепетне відео, на якому показала, як вони з чоловіком повернулися до рідного дому у Харкові після довгої розлуки з ним.

Як виявилося, Сніжана разом із чоловіком Сергієм Бабкіним приїхали до улюбленого та рідного міста Харків. Судячи з постів зіркової пари, Сергій уже виступав у шпиталях для військових, вони зі Сніжаною пройшли медичне обстеження, а тепер вона показала зворушливий момент повернення до рідного дому.

Треба сказати, що ці кадри не залишили нікого байдужим, і сама Сніжана та Сергій розплакалися від зворушливості моменту. У ролику видно, як вони заходять до будинку, як розбирають валізи, як перевдягаються у халат. Виглядають вони абсолютно щасливими, багато обіймаються і цілуються.

Розчулені шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Сніжани:

"Боже, до сліз".

"Свій будинок – найкраще у світі місце".

"Боже, неможливо стримати сльози. Плачу разом з вами. Де б не був, не забудеш будинок. Мрію про Перемогу та подорож до мирного Харкова".

"Ідентичні відчуття при відвідуванні рідної квартири. Сиджу там і дивлюся на стіни. Люблю їх безмежно. Згадую краще. І сумую. І чекаю на нову зустріч. І перемогу. І повернення додому".

"Як мало, виявляється, потрібно, щоб ми були щасливі. Зайти додому та випити на своїй кухні гарячої кави. Сльози річкою. Нехай скоріше буде мирне небо над Україною".

Нагадаємо, "Вперше за цей довгий лютий…": зірка "1+1" Вітвіцька зворушила теплими кадрами зустрічі з близькими.

Як повідомляла Politeka, "На найвищому рівні": Саніна з The Hardkiss прокоментувала свою роль ведучої на Євробаченні-2023.

Також Politeka писала, що "З захопленням спостерігаю…": Раміна Есхакзай похвалилася важливим досягненням.