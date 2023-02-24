Український шоумен Володимир Остапчук, хоч він не робить офіційних заяв, дуже цікавить своїх шанувальників своїм особистим життям. На останніх спільних фото з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською, вони снідають разом удома та відпочивають на тому самому місці, що натякає на їхні стосунки.
Проте цього разу, Остапчук та Полтавська опублікували цікаві фото у своїх Instagram сторисах. Обидва сфотографували сторінку документ-сервісу "Готово", де можна оформити шлюб на добу.
Крім цього, Полтавська опублікувала фото з датою 22.02.2023 і супроводжувала його серцем, що натякає на можливе одруження. Після публікації сторіс з "Готово", вона також подякувала своїм передплатникам у Instagram.
Раніше Полтавська розповіла, що відмовилася йти з Володимиром Остапчуком на каву:
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"Після нашого першого побачення з моїм хлопцем наступного дня він запросив мене на каву вранці, а я відповіла, що вранці не п'ю кави", – згадала Катя Полтавська.
Обранка шоумена також відповіла на запитання – чи почали Катерина та Володимир зустрічатися влітку минулого року. "Я б ніколи не дозволила собі спілкуватися з одруженим чоловіком. Я поважаю і себе, та інших жінок".
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