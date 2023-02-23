Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка стала зіркою "Дизель шоу". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Булітко показала себе перед вторгненням до України та розповіла, що тоді відчувала.

"Останнє фото 23 лютого 2022 року, за день до війни.

В нас тоді був Концерт. Пам'ятаю, як я тоді забігала за лаштунок і стежила за новинами, одночасно переодягаючись у наступний номер. Пам'ятаю, що відчувала, що цей виродок (усі знають про кого я) збирається помститися Країні, яка щасливіша за його країну-нору, нашу Свободу, за те, що ми Вільні", - написала Вікторія.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Все ж сподіватимемося, що все це якнайшвидше закінчиться і перемога буде обов'язково за нами";

"За цей час ми всі об'єдналися для нашої Перемоги! Слава Україні!";

"Дуже сподобався ваш вислів: Правду кажуть: «1861 року скасували Кріпацтво, але забули сказати росіянам…» !!! Швидше перемоги!!! Всім захисникам Божої опіки!!! Слава Україні!!!".

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