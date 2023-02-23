Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой "Дизель шоу". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Булитко показала себя перед вторжением в Украину и рассказала, что тогда чувствовала.
"Последнее фото 23 февраля 2022, за день до войны.
У нас тогда был Концерт. Помню, как я тогда забегала за кулис и следила за новостями, одновременно переодеваясь в следующий номер. Помню, что чувствовала, что этот урод (все знают о ком я) собирается отомстить Стране, которая счастливее его страны-норы, нашей Свободы, за то, что мы Свободны", - написала Виктория.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Все же будем надеяться, что все это как можно быстрее закончится и победа будет обязательно за нами";
"За это время, мы все объединились для нашей Победы! Слава Украине!";
"Очень понравилось ваше выражение: Правду говорят: «в 1861 году отменили Крепостное право, но забыли сказать россиянам…» !!! Скорей победы!!! Всем защитникам Божьей опеки!!! Слава Украине !!!".
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