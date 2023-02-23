Джамала - відома українська співачка, яка стала переможницею Євробачення 2016 з піснею 1944. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами . Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість поділилася фотографією з Тарасом Тополем із Лондона.

"Лондон, як завжди, топчик!

А ще підтримка України усюди. Не можу не помітити цього :) Вже о 18.00 побачимось на Трафальгарській площі. Рада, що поряд будуть наші "Антитіла", - написала артистка у публікації.

Фанати, включаючи дружину Дмитра Монатика Ірину, соліста Дзідзьо Михайла Хому, телеведучу Катю Осадчу, співачку Надю Дорофєєву та реп-виконавницю Alyona Alyona, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Разом сильніше";

"Дякую за вашу працю";

"Добре, що всі усміхаються і є діалог-шоу";

"Джамало. Ти чудова. Моя улюблена співачка і твоя музика приголомшлива. Велика підтримка з Іспанії України";

"Для мене честь мати вас у Великій Британії. Слава Україні";

"Голос браво, наша красуня татарочка";

"Зустрінемось у Trafalgar";

"Наша красуня".

Нагадаємо, Джамала вразила екстравагантним головним убором.

А ще Politeka повідомляла, що Джамала станцювала на вулицях Києва під свою нову пісню.

Також Politeka писала, що Джамалі вдалося перемогти страх, який вона відчувала на початку вторгнення.



