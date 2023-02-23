Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей Евровидения 2016 с песней 1944. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость поделилась фотографией с Тарасом Тополей из Лондона.
"Лондон, как всегда, топчик!
А еще поддержка Украины повсюду. Не могу не заметить этого :) Уже в 18.00 увидимся на Трафальгарской площади. Рада, что рядом будут наши "Антитіла", - написала артистка в публикации.
Фанаты, включая жену Дмитрия Монатика Ирину, солиста Дзидзьо Михаила Хому, телеведущую Катю Осадчую, певицу Надю Дорофееву и рэп-исполнительницу Alyona Alyona, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Вместе сильнее";
"Спасибо за ваш труд";
"Хорошо, что все улыбаются и есть диалог-шоу";
"Джамала. Ты великолепна. Моя любимая певица и твоя музыка потрясающая. Большая поддержка из Испании Украине";
"Для меня честь иметь вас в Великобритании. Слава Украине";
"Голос браво, наша красуня татарочка";
"Встретимся в Trafalgar";
"Наша красотка".
Напомним, Джамала поразила экстравагантным головным убором
А еще Politeka сообщала, что Джамала станцевала на улицах Киева под свою новую песню
Также Politeka писала, что Джамале удалось победить страх, который она испытывала в начале вторжения