Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей Евровидения 2016 с песней 1944. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость поделилась фотографией с Тарасом Тополей из Лондона.

"Лондон, как всегда, топчик!

А еще поддержка Украины повсюду. Не могу не заметить этого :) Уже в 18.00 увидимся на Трафальгарской площади. Рада, что рядом будут наши "Антитіла", - написала артистка в публикации.

Фанаты, включая жену Дмитрия Монатика Ирину, солиста Дзидзьо Михаила Хому, телеведущую Катю Осадчую, певицу Надю Дорофееву и рэп-исполнительницу Alyona Alyona, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вместе сильнее";

"Спасибо за ваш труд";

"Хорошо, что все улыбаются и есть диалог-шоу";

"Джамала. Ты великолепна. Моя любимая певица и твоя музыка потрясающая. Большая поддержка из Испании Украине";

"Для меня честь иметь вас в Великобритании. Слава Украине";

"Голос браво, наша красуня татарочка";

"Встретимся в Trafalgar";

"Наша красотка".

Напомним, Джамала поразила экстравагантным головным убором

А еще Politeka сообщала, что Джамала станцевала на улицах Киева под свою новую песню

Также Politeka писала, что Джамале удалось победить страх, который она испытывала в начале вторжения



