Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". А після початку повномасштабного вторгнення зірка поїхала до Німеччини, де була майже рік. А нещодавно Дарина повернулася до рідного Києва вперше за все повномасштабне вторгнення. Не забуває Петрожицька та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Дарина поділилася фото, яке запостила рік тому.
"Рік тому, загадували бажання", - написала Петрожицька під фото.
«22.02.2022
мої улюблені двійки
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Мобілізація в Україні: нову заборону хочуть ввести після скандалів
Нову "Міс Україна" оберуть за зміненими правилами: як виглядали переможниці минулих років
Зробіть запаси їжі і води, не виходьте на вулицю: з'явилося термінове попередження про небезпеку
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Фото архівне, але сенс зрозумілий", - написала Дарина у пості.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"А вона навіть не підозрювала, що через 2 дні буде війна, зараз уже 180-185 день війни, сьогодні бабахали ракетами Запоріжжя записали атомну станцію";
"Люблю тебе по-людському привіт з Казахстану";
"Прекрасна з найпрекрасніших!";
"Молимося про Україну та наших воїнів!!! Боже благослови і збережи нашу країну!!";
"Я тебе вже дивилася, щоправда, лише на комп'ютері";
"Привіт усім із Донецька.... Нехай Господь зберігає Україну";
"Ми росіяни, теж молимося за Україну!"
Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька після повернення в Україну вирішила знову виїхати з країни
А ще Politeka повідомляла, що лихо сталося із зіркою "Папіка" Петрожицької після повернення в Україну
Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька після повернення додому знову вирішила поїхати