Акторка Дар'я Петрожицька, зірка серіалу "Папік", показала, як виглядала незадовго до початку вторгнення.

Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". А після початку повномасштабного вторгнення зірка поїхала до Німеччини, де була майже рік. А нещодавно Дарина повернулася до рідного Києва вперше за все повномасштабне вторгнення. Не забуває Петрожицька та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Дарина поділилася фото, яке запостила рік тому.

"Рік тому, загадували бажання", - написала Петрожицька під фото.

«22.02.2022

мої улюблені двійки

Фото архівне, але сенс зрозумілий", - написала Дарина у пості.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"А вона навіть не підозрювала, що через 2 дні буде війна, зараз уже 180-185 день війни, сьогодні бабахали ракетами Запоріжжя записали атомну станцію";

"Люблю тебе по-людському привіт з Казахстану";

"Прекрасна з найпрекрасніших!";

"Молимося про Україну та наших воїнів!!! Боже благослови і збережи нашу країну!!";

"Я тебе вже дивилася, щоправда, лише на комп'ютері";

"Привіт усім із Донецька.... Нехай Господь зберігає Україну";

"Ми росіяни, теж молимося за Україну!"

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